Kızıl Goncalar'da hayranları üzecek veda: Anne-oğul diziden ayrılıyor
NOW'ın Gold filmi imzalı dizisi Kızıl Goncalar önümüzdeki hafta ekrana gelecek 19. bölümüyle sezon finali yapılacak. Dizinin sezon finali yaklaşırken iki oyuncu diziye veda ediyor.
Kızıl Goncalar her hafta en çok izlenen ilk 3 dizi arasında yer alıyor. İddialı proje önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümüyle sezon arası verecek.
Ömür Atay’ın yönettiği Şükrü Necati Şahin’in ise yazdığı diziye sezon finali öncesi Cüneyt’in babası Vahit geliyor. Bu akşam dizide ilk kez görülecek olan Tolga Tekin dengeleri değiştirecek. Bu arada iki oyuncu da ekibe veda edecek.
Diziye "Ayza" karakteriyle katılan başarılı oyuncu Melisa Doğu ile Ayza’nın oğlu Affan’a hayat veren Batuhan Yüzgüleç senaryodaki hikâyeleri bittiği için ekibe veda edecek.
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