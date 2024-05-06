Vaktı muaraza nedir? Kızıl Goncalar Vakt-ı Muaraza ne demek?

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt, posta geçen amcası Sadi Hüdayi'ye meydan okuyarak vaktı muaraza ilan etmişti. Bu haftaki bölüm fragmanlarında ise vaktı murazadan kesitlere yer verildi. Peki, Vaktı muaraza nedir? Kızıl Goncalar Vakt-ı Muaraza ne demek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 15:05
Vaktı muaraza nedir? Kızıl Goncalar Vakt-ı Muaraza ne demek?
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Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt Efendi, amcası Sadi Hüdayi'yi mürşit olarak tanımayıp vaktı muaraza talebinde bulundu. Bu haftaki bölüm fragmanlarında ise vaktı murazadan kesitlere yer verildi. Peki, Vaktı muaraza nedir? Kızıl Goncalar Vakt-ı Muaraza ne demek?

VAKTI MUARAZA NE DEMEK?

Türk Dil Derneği'ne  göre muaraza çekişme ve kavga anlamlarına gelmektedir. Vaktı muaraza ise ihtilafa düşülen konular sonrasında yapılan tartışma zamanını ifade ediyor.

Dizide ise Cüneyt Efendi ve Sadi Hüdayi mürşitlik için vaktı muarazada birbirleriyle münazara edecekler. Münzarayı kaybeden kişi ise yıllarca dergahtaki bir hücrede hapis kalacak.


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