Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babası Vahit'ten ilk kare
Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı 'Kızıl Goncalar', pazartesi günleri Now'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Oyuncu Tolga Tekin, Gold Film imzalı dizinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden Tolga Tekin’li ilk fotoğraf paylaşıldı. Tekin, Cüneyd’in (Mert Yazıcıoğlu) babası Vahit olarak hikayeye giriş yapacak.
Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor.
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