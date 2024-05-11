Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babası Vahit'ten ilk kare

Yayınlanma: 11.05.2024 - 21:16

Güncelleme: 11.05.2024 - 21:16

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden Tolga Tekin’li ilk fotoğraf paylaşıldı. Tekin, Cüneyd’in (Mert Yazıcıoğlu) babası Vahit olarak hikayeye giriş yapacak.

Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor.