‘Kızılcık Şerbeti’nde başrol değişiyor’ iddiasına Sıla Türkoğlu’ndan yanıt

Yayınlanma: 10.07.2024 - 12:54

Güncelleme: 10.07.2024 - 12:54

Fenomen dizi ‘Kızılcık Şerbeti’nde Sıla Türkoğlu’nun yerine Demet Özdemir’in geleceği öne sürüldü.

‘Doğa’ karakterine hayat veren Türkoğlu, önceki akşam rol arkadaşları Serkan Tınmaz, Rahimcan Kapkap ve Emrah Altıntoprak ile Nişantaşı’nda bir araya geldi.

Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılacağına dair haberleri duyunca çok şaşırdı.

"BENİM HABERİM YOK"

Türkoğlu “Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor” ifadelerini kullandı.