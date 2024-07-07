Kızılcık Şerbeti’nin Rüzgar’ı Yiğit Kirazcı’nın yeni adresi belli oldu
Geçen sezonun en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti’yle seyirci karşısına çıkan Yiğit Kirazcı sezon sonunda ekibe veda etmişti.
Yiğit Kirazcı yeni yayın döneminde yeni dizisiyle ekranda olacak. Başarılı oyuncu Hilal Saral’ın yöneteceği, Aybike Ertürk’ün yazdığı Ay Yapım’ın NOW için çekeceği "Hayat Hırsızı" kod adlı diziyle anlaştı.
Yaz sezonunda CNBC-e’de ekrana gelen “Letterbox Türkiye” yarışmasını sunan Kirazcı dizide "Mehmet Ali" rolüne hayat verecek ve Nur’un (Gonca Vuslateri) yasak aşkına hayat verecek.
Dizide çocukluğunu kabusa çeviren üvey annesi Nur’dan intikam almak için yıllar sonra onun evine başka bir kimlikle çalışmak için giren Leyla’nın hikâyesi ekrana taşınacak. Dizide başlıca rolleri Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan, Cengiz Bozkurt ve Zeyno Eracar canlandıracak.
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