Kızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne şaşırtan transfer

Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:35

Güncelleme: 24.06.2024 - 17:35

Ekranları kasıp kavuran diziler birer biber sezon finalini yaptı. Özellikle Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonları merakla bekleniyor. Reytingi bol iki diziden ise transfer haberi geldi.

Kızıl Goncalar'ın sevilen karakterlerinden biri olan Affan, başka bir diziye transfer oldu.

Diziye Affan karakteriyle sonradan katılan genç oyuncu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Son bölümde, Cüneyd Efendi karakterine kurduğu tuzak sonrası polisler tarafından yakalanan Affan’ın akıbeti merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi ve genç oyuncunun rakip diziye transfer olduğu duyuruldu.



Daha önce "Kızıl Goncalar" dizisinde Affan rolüyle konuk oyuncu olarak dikkat çeken Batuhan Yüzgüleç, Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisine dahil oldu. Yüzgüleç, bu dizide Firaz karakterini canlandıracak ve Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema karakteriyle partner olacak. İki genç oyuncunun ekran uyumu ve performanslarının nasıl olacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Bu transfer, her iki dizinin hayranları arasında heyecan yarattı ve yeni sezonda neler olacağına dair beklentileri artırdı.