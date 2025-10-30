Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kızılcık Şerbeti’nde 2 bomba ayrılık: Veda ediyorlar

Kızılcık Şerbeti’nde 2 bomba ayrılık: Veda ediyorlar

30.10.2025 18:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kızılcık Şerbeti’nde 2 bomba ayrılık: Veda ediyorlar

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde popüler iki karakterin diziye veda edeceği ortaya çıktı.

Dördüncü sezonunda seyirciyi ekran başına toplayan Kızılcık Şerbeti’nde hikâyede büyük değişimler yaşanacağı ileri sürüldü. 

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Gold Film’in Show TV’de yayınlanan fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda hikâyede sezon başında planlandığı gibi büyük değişimler yaşanacak.

Dizide peş peşe ayrılıklar yaşanacak. Işıl karakterine hayat veren ve Ece İrtem projeye veda edecek. Diziden ayrılacak bir diğer oyuncu ise Firaz’a hayat verecek olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç.

İlgili Konular: #kızılcık şerbeti