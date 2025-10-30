Kızılcık Şerbeti’nde 2 bomba ayrılık: Veda ediyorlar

Dördüncü sezonunda seyirciyi ekran başına toplayan Kızılcık Şerbeti’nde hikâyede büyük değişimler yaşanacağı ileri sürüldü.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Gold Film’in Show TV’de yayınlanan fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunda hikâyede sezon başında planlandığı gibi büyük değişimler yaşanacak.

Dizide peş peşe ayrılıklar yaşanacak. Işıl karakterine hayat veren ve Ece İrtem projeye veda edecek. Diziden ayrılacak bir diğer oyuncu ise Firaz’a hayat verecek olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç.