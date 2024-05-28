Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon finalinde neler olacak?
Cuma akşamları yayımlanan Kızılcık Şerbeti sezon finali için gün sayıyor. Kızılcık Şerbeti haziran ayında sezon finali yapacak. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon finalinde neler olacak?
Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon finalinde neler olacak?
KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin 7 Haziran 2024 tarihinde yayımlanacak 66. final bölümünde ise tansiyon tavan yapacak. Sezonun son sahnesinde Ünal ailesinde çok sarsıcı, kan donduran bir olay yaşanacak. Bütün sırların ortaya döküleceği, ayrılıkların yaşanacağı dizide ekibe kimlerin veda edeceği netleşecek.
SEZON FİNALİNE DAİR İPUÇLARI
Sezon finaline son iki bölüm kala Ünal konağında olay üstüne olay yaşanacak. Abdullah Ünal’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) kardeşi Ömer (Barış Kılıç) ile evin yeni gelini Görkem’in (Özge Özacar) geçmişte yaşadığı ilişkinin bombası patlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pendik’teki erkek cesedinin kimliği belli oldu
- Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
- Yönetim kurulu üyeliğine atandı!
- Ali Koç'tan sert sözler!
- İsrail-Mısır sınırında çatışma
- 'Hançer' göndermesini açıkladı
- Bahçeli muhalif basını hedef gösterdi
- Tavuğa tecavüz ederken yakalandı!
- İki ayrı çöp konteynerinde erkek cesedi bulundu
- Astrolog Meral Güven'e soruşturma!