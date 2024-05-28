Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:23

Güncelleme: 28.05.2024 - 11:23

Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon finalinde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin 7 Haziran 2024 tarihinde yayımlanacak 66. final bölümünde ise tansiyon tavan yapacak. Sezonun son sahnesinde Ünal ailesinde çok sarsıcı, kan donduran bir olay yaşanacak. Bütün sırların ortaya döküleceği, ayrılıkların yaşanacağı dizide ekibe kimlerin veda edeceği netleşecek.

SEZON FİNALİNE DAİR İPUÇLARI

Sezon finaline son iki bölüm kala Ünal konağında olay üstüne olay yaşanacak. Abdullah Ünal’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) kardeşi Ömer (Barış Kılıç) ile evin yeni gelini Görkem’in (Özge Özacar) geçmişte yaşadığı ilişkinin bombası patlayacak.