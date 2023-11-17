Kızılcık Şerbeti'nde ne oldu? Kıvılcım ve Ömer boşandı mı? Nilay doğum mu yaptı?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanan son bölümü ile izleyicileri ekran başına kitledi. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde ne oldu? Kıvılcım ve Ömer boşandı mı? Nilay doğum mu yaptı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 22:33
Kızılcık Şerbeti'nde ne oldu? Kıvılcım ve Ömer boşandı mı? Nilay doğum mu yaptı?
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Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 39. bölümü 17 Kasım Cuma günü yayımlandı. Kızılcık Şerbeti dizisinin 39. bölümünde heyecan yine doruğa çıkarken diziyi kaçıran izleyiciler son bölümde neler olduğunu merak ediyor. İşte, Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne dair merak edilenler...

NİLAY DOĞUM YAPTI MI?

Nilay rahatsızlandığını düşünmüştü fakat kontrole gittiğinde doğumunun başladığını fark eder. Doğa ile birlikte hastanaye giden Nilay doktorla konuştuğunda bebeğinin ters döndüğünü öğrenir. Küçük Abdullah'ın doğumu ile herkes çok mutlu olur. 

KIVILCIM VE ÖMER BOŞANDI MI?

Ömer ve Kıvılcım resmi olarak boşandı.


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