Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor, Ömer ölecek mi? Kızılcık Şerbeti'nde duygulandıran Atatürk sahnesi...

Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta 38. bölüm izleyicisi ile buluştu. Diziyi takip edenler yer alan 10 Kasım sahnesi ile duygulandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 23:17
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor, Ömer ölecek mi? Kızılcık Şerbeti'nde duygulandıran Atatürk sahnesi...
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Kızılcık Şerbeti'nde 10 Kasım Cuma günü 38. bölüm yayımlandı. Dizinin tutkunları bu bölümde neler olduğunu merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde bu bölümde neler oldu? İşte Kızılcık Şerbeti'nde duygulandıran Atatürk sahnesi...

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE DUYGULANDIRAN SAHNE...

Kızılcık Şerbeti'nde; Sıla, Kıvılcım ve Alev'in yer aldığı sahne izleyenleri duygulandırdı. 10 Kasım nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gittiler. Öncesinde saat 09.05'te çalan siren sesleri ve saygı duruşuna geçmiş insanların gösterildi. 

ÖMER ÖLECEK Mİ?

Ömer hasta olması nediyle Kıvılcım'dan uzaklaşmak ve onun üzülmesini engellemek istiyor. Bu neden'le Kıvılcım'a artık onu sevmediğini söyleyerek hayatında başka birinin olduğunu göstermeye çalışıyor.



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