Edis'ten Kızılcık Şerbeti çıkışı: 'Nefret ediyorum ondan!'

Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:30

Güncelleme: 15.10.2023 - 16:30

Popüler şarkıcı Edis, Harbiye Açıkhava'da verdiği konserler sırasında, bu sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olan "Kızılcık Şerbeti" dizisine olan ilgisini dile getirdi. Diziyi yakından takip ettiğini ifade eden Edis, Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman'ı sahnede selamladı ve ona övgüler yağdırdı.

DİZİYİ İZLEMME KARARI ALDI

Edis, diziye olan ilgisini ve karakterlere duyduğu ilgiyi konser sırasında açıkça ifade etti. Özellikle Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'e dair hissettiklerini paylaşan Edis, ona yönelik olumsuz bir tutum sergileyerek diziyi izlememe kararını açıkladı.

Aynı zamanda şarkıcı, oyunculukla ilgili olumsuz duygularını dile getirdi. "Biz rolümüzü yapıyoruz, biz oyuncuyuz" söylemine katılmadığını ve bu bağlamda Fatih karakterini canlandıran oyuncuyu tanımadığını ifade etti.

MÜJDE UZMAN'A ÖVGÜ

Edis, bu olumsuz eleştirilerin ardından Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman'a özel bir alkışla ona olan saygısını dile getirdi. Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, bu övgüye memnuniyetle karşılık verdi.

Edis'in açıklamaları, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin ve oyuncu kadrosunun dikkat çeken bir proje olduğunu bir kez daha gösterdi. Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Edis'in, diziye olan ilgisi ve dizinin başarısını takdir etmesi, projenin geniş bir izleyici kitlesi tarafından benimsendiğini gösteriyor.