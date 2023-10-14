'Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne! Oğlu cinsel hayatı öğrensin diye eve kadın çalışan almış

Yayınlanma: 14.10.2023 - 12:10

Güncelleme: 14.10.2023 - 12:17

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam 34. bölümüyle ekrana geldi.

Son bölümde anne Pembe'nin yıllar önce oğlu Mustafa'nın cinsel hayatı öğrenebilmesi için eve bir kadın çalışan aldığı ortaya çıktı. Yayımlanan sahneye izleyicilerden tepki yağdı.

"ÇALIŞAN KADIN, MUSTAFA'YA HER ŞEYİ ÖĞRETSİN, EVLİLİĞE HAZIRLASIN"

Dizide Pembe'nin yıllar önce oğlu Mustafa'nın cinsel hayatı öğrenmesi için eve çalışan bir kadın aldığı ortaya çıktı.

Sahnede Pembe'nin bir arkadaşına "Mustafa evlenecek çağa geldi ama çok içine kapanık. Evlenince ne yapacak bu çocuk? Malum gerdek var" diyor.

Pembe'nin arkadaşı ise "Üzüldüğün şeye bak bunun çaresi var. Bir kız buluruz eve alırsın kimse de bilmez" cevabını veriyor.

Kadını bir çalışan olarak eve almak isteyen Pembe ise "Bu kız bizim eve çalışan olarak gelsin sonra da Mustafa'ya yanaşır. Odasına mı girer ne yapar ben bilemem. Her şeyi öğretsin oğluma, evliliğe hazırlasın onu" karşılığını veriyor.

Pembe'nin yıllar önce oğlu için eve aldığı kadın çalışan ise yeniden eve geliyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sahne kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşılınca tepkiler de beraberinde Sahneyi eğreti gelin olarak tanımlayan kullanıcılar "Bu uygulama Anadolu'da çok yaygın" ve "Bu kadarını da beklemezdik" yorumunu yaptı.

İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...