İbrahim ve Mihri herkesi şaşırttı! Nursema olanlar karşısında sessizliğini bozacak mı?

Yayınlanma: 21.10.2023 - 00:14

Güncelleme: 21.10.2023 - 00:14

Kızılcık Şerbeti yayımlanmaya başladığı günden beri 7'den 70'e herkesi televizyon başına kilitliyor. Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetin'de bir bölüm daha geride kaldı. Nefeslerin tutulduğu bölümde neler olduğu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MİHRİ VE İBRAHİM'E NE OLDU?

İbrahim ile evlenmek isteyen Mihri yaşananlarla yıkıldı. Mihri'nin babası İbrahim'in gerçekte nasıl biri olduğunu öğrenince kızının İbrahim ile evlenmesine izin vermedi. Bunun üzerine Mihri, İbrahim ile kaçmaya karar verdi.

MİHRİ VE İBRAHİM'İ KİM BULDU?

Mihri ve İbrahim'in gittiğini öğrenen herkes onları bulmak için seferber oldu. Fakat onları bulan isim İbrahim'in eski eşi Nursema oldu.

DOĞA VE FATİH BARIŞTI MI?

Kısa süre önce boşanan Doğa ve Fatih'in arasında buzlar erimeye başladı. Hamile eşi Doğa'yı aldatan Fatih ve Doğa çocuğunun velayetini almak için artık birlikte yaşamaya karar verdi.

GELECEK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nursema'nın Mihri ve İbrahim'i bulmasının ardından kimlerin geldiği merak ediliyordu. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla Mihri'nin babası da Mihri ve İbrahim'i bulmak için gelmiş.