Kızılcık Şerbeti'nin 'mevlit' sahnesi gündem oldu! Atatürk'ü anmayan Diyanet'e böyle gönderme yapıldı
Sosyolojik analizlere konu olan Kızılcık Şerbeti dizisinin "mevlit" sahnesinde, Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayı sık sık "unutan" Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderme yapıldı. O sahneler sosyal medyada gündem oldu.
Yayınlandığı günden bu yana ekranları kasıp kavuran Kızılcık Şerbeti dizisi yine sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde mevlit duası okunurken Atatürk ve silah arkadaşları unutuldu, dua edilmedi.
Dizideki Sönmez adlı karakter ise "Herkesin bir kırmızı çizgisi var" sözleriyle duruma tepki göstererek, tekrar dua etti.
Alev adlı karakter ise buna karşılık "İçimde bangır bangır İzmir Marşı çalıyor" yanıtını verdi.
Ulusal gün ve bayramlarda program düzenlemeyen, cuma hutbelerinde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e yer vermeyen Diyanet, son olarak Cumhuriyetimizin 99. yılına denk gelen cuma günü Cumhuriyeti dahi kutlamamıştı.
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