Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz transfer!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:32

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:32

'Kızılcık Şerbeti' dizisi, her cuma izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Sümbül' karakterine İrem Deniz hayat verecek.

Sümbül’ün aniden hikayeye dahil olacağı ve, Ünallar Ailesi'nin oğlu Mustafa’yla (Emrah Altıntoprak) bağlantılı olacağı öğrenildi.