Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz transfer!

Show TV’nin konusuyla dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna İrem Deniz dahil oldu. Oyuncu, reyting rekortmeni dizide Sümbül karakterini canlandıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:32
Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz transfer!
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'Kızılcık Şerbeti' dizisi, her cuma izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Sümbül' karakterine İrem Deniz hayat verecek.

Sümbül’ün aniden hikayeye dahil olacağı ve, Ünallar Ailesi'nin oğlu Mustafa’yla (Emrah Altıntoprak) bağlantılı olacağı öğrenildi.


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