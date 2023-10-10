Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz transfer!
Show TV’nin konusuyla dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna İrem Deniz dahil oldu. Oyuncu, reyting rekortmeni dizide Sümbül karakterini canlandıracak.
'Kızılcık Şerbeti' dizisi, her cuma izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Sümbül' karakterine İrem Deniz hayat verecek.
Sümbül’ün aniden hikayeye dahil olacağı ve, Ünallar Ailesi'nin oğlu Mustafa’yla (Emrah Altıntoprak) bağlantılı olacağı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- Yardım paraları bakın nereye harcandı
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- Gazze'ye yoğun bombardıman
- 'Görüntüleri yayınlayacağız'
- Yurttaşa 'dönün' çağrısı