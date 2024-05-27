Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yeni gelişmeler: 4 oyuncu birden...

Yayınlanma: 27.05.2024 - 20:18

Güncelleme: 27.05.2024 - 20:18

Geçen hafta "Kızılcık Şerbeti", AB Sosyoekonomik Statü'de Demet Evgar'lı "Bahar" dizisini geride bıraktı. İki sezondur cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 11.95 reyting alarak, 11.63 reytingli "Bahar"ı geçmeyi başardı.

Sezon finaline yaklaşırken, Ünal konağında olaylar peş peşe gelişecek. Abdullah Ünal'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) kardeşi Ömer (Barış Kılıç) ile evin yeni gelini Görkem'in (Özge Özacar) geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkması büyük bir etki yaratacak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin 66. final bölümünde ise gerilim doruğa ulaşacak. Sezonun son sahnesinde Ünal ailesinde çok çarpıcı ve şok edici bir olay yaşanacak. Bütün sırların açığa çıkacağı, ayrılıkların yaşanacağı dizide, kimlerin ekibe veda edeceği bu hafta netleşecek.

DÖRT OYUNCU DAHA AYRILACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şu ana kadar diziden kesin olarak ayrılan ilk isim Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı oldu. Kulislerdeki bilgilere göre, eğer yeni bir gelişme olmazsa, dört oyuncu daha diziden ayrılacak.

Sönmez Arslan karakterini canlandıran usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ın çıkacağı gemi seyahatinden dönüp dönmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.