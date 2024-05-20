‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör’den muhabire: 'Bunu yayınlamayalım'

Sıla Türkoğlu ile arasında ilişki olduğu iddialarıyla gündeme gelen ‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör dansçı Aleyna Yalçın ile yakalandı. Kameralara yakalanan ikili gerildi. Güngör "Bunu yayınlamayalım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 18:08
‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör’den muhabire: 'Bunu yayınlamayalım'
Abone Ol google-news

‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör, dansçı Aleyna Yalçın’la ilk kez ‘Aramızda Kalmasın’ tarafından Etiler’de görüntülendi.

Güngör, Sıla Türkoğlu ile ayrıldığı ve sette öpüşme krizi yaşadığı iddialarıyla adından söz ettiriyordu.

Doğukan Güngör ve Aleyna Yalçın sarılırken yakalandı. Güngör ve sevgilisi kameraları karşısında görünce de gerildi.

Doğukan Güngör "Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım” dedi. Yalçın ise kameraların olduğu yerden hızla uzaklaştı.


doğukan güngör haberleri kızılcık şerbeti haberleri sevgili haberleri

İlgili Haberler

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç sürerken yakalandı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu alkollü araç sürerken yakalandı
Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım

Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım
'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu alışverişi yaparken yakalandı

'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu alışverişi yaparken yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler