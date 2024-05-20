‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör’den muhabire: 'Bunu yayınlamayalım'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 18:08

Güncelleme: 20.05.2024 - 18:08

‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör, dansçı Aleyna Yalçın’la ilk kez ‘Aramızda Kalmasın’ tarafından Etiler’de görüntülendi.

Güngör, Sıla Türkoğlu ile ayrıldığı ve sette öpüşme krizi yaşadığı iddialarıyla adından söz ettiriyordu.

Doğukan Güngör ve Aleyna Yalçın sarılırken yakalandı. Güngör ve sevgilisi kameraları karşısında görünce de gerildi.

Doğukan Güngör "Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım” dedi. Yalçın ise kameraların olduğu yerden hızla uzaklaştı.