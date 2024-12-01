Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldılar: Yeni adresleri belli oldu

Yayınlanma: 01.12.2024 - 18:25

Güncelleme: 01.12.2024 - 18:25

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinin oyuncu seçimleri devam ediyor.

Dizinin kadrosuna son olarak Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Heves' rolüne hayat veren Şebnem Dönmez katılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şebnem Dönmez’den sonra 'Kızılcık Şerbeti'nde üvey oğlunu oynayan Kaan Taşaner de 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinin kadrosuna dahil oldu.