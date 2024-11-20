Vedalar sürecek... Kızılcık Şerbeti'nde 2 yeni ayrılık!

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Vedalar sürecek... Kızılcık Şerbeti'nde 2 yeni ayrılık!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 18:49

“Kızılcık Şerbeti” dizisi 3. sezonunda da zirvedeki yerini koruyor.

Gold Film imzalı dizide Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner’in ardından 2 ayrılık yaşanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ketche ile Eylem Oğuz’un yönettiği dizide önce Ezgi’ye hayat veren Duygu Kocabıyık ayrılacak.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün güçlü kaleminden çıkan dizide daha sonra da Cansu’yu canlandıran Semra San ekibe veda edecek.

Öte yandan kadroda vedaların süreceği konuşuluyor.


Etiketler: #kızılcık şerbeti #dizi

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