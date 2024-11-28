Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sibel Taşçıoğlu 'Pembe' hakkında konuştu: 'Muhafazakarım'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:10

Güncelleme: 28.11.2024 - 16:10

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Taşçıoğlu, hem Pembe karakteriyle bağını hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"PEMBE GİBİ GELENEKLERİNE BAĞLI BİRİYİM"

Üç sezondur Kızılcık Şerbeti’nde Pembe karakterine hayat veren Taşçıoğlu, canlandırdığı rol hakkında şunları söyledi:



"Pembe ile aramda bir bağ kurdum. Bana herkes, 'Önceki hayatınızda böyle biriydiniz herhalde' diyor. Geleneklerine bağlı biriyim, ama bu tutuculuktan değil, iyiyi muhafaza etme anlamında. Kendi annemi ve babamı kaybettiğim için geçmişe özlemim var. Gelenekler hoşuma gider, bu yüzden Pembe’yi kendime yakın hissediyorum. Ancak her şeyini kabul etmiyorum; çok kızdığım tarafları da var. Pembe kıskanç bir kadın. Onun bazı davranışlarını, kendi koşulları içinde evliliği ve aileyi korumaya çalışmasını haklı buluyorum."







"HİÇ ROMANTİK DEĞİLİM"

2016 yılından bu yana Murat Kolçak Köstendil ile evli olan Sibel Taşçıoğlu, ilişkisine dair çarpıcı bir itirafta bulundu:



"Hiç romantik biri değilim. Eşim bir gün eve çiçekle geldi. 'Sakın bir daha bana çiçek alma, hediye de alma' dedim. Lüzumsuz bulurum öyle şeyleri. Sevgililer Günü, doğum günü gibi özel günlerde hediye almak zorunda değil. Hatta evlilik yıl dönümümüzü bile karşılıklı olarak unuttuk."

"ANNE OLMAK İSTERDİM"

Annelik konusuna da değinen Taşçıoğlu, "Anne olmak isterdim. Ancak geç evlendim ve geç çocuk sahibi olmaya çalışınca bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Ben de o sıkıntıları aşamadım" şeklinde konuştu.

Aşk hayatındaki duruşunu da anlatan oyuncu, ilişkilerinde sevgi, saygı ve güvene önem verdiğini belirterek, "Ben iyi bir aşığımdır. Sevdim mi tam severim. İlişkim için elimden geleni yaparım, bitmemesi için çabalarım. Aramızda sevgi ve güven varsa o ilişkiye sahip çıkarım. Sabırlıyımdır ama fevriliklerim de olur. Hayatta her şey için mücadele etmeye değer" dedi.