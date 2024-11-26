Kızılcık Şerbeti’nde bir flaş ayrılık daha

Yayınlanma: 26.11.2024 - 00:40

Güncelleme: 26.11.2024 - 00:40

“Kızılcık Şerbeti” dizisi üçüncü sezonunda da en çok izlenen dizi olmaya devam ediyor. Dizideki ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon başında ekibe Cemal rolüyle katılan ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hayatına hızlı bir giriş yapan ve ardından seyirciyi şaşırtan Fırat Çelik fenomen projeden ayrılacak.