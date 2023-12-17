Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ateş püskürdü: 'Resmen ahlaksızsınız!'
Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman, Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen ile birlikte olduğuna dair çıkan haberlere tepki gösterdi. Uzman, "Siz artık haddinizi aştınız" ifadelerini kullandı.
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.
Dizinin son bölümünde Abdullah ile Alev tüm tepkilere rağmen beraber olma kararı aldı. Fakat bazı haber siteleri bu olayın sadece dizide olmadığını gerçekte de yaşandığını iddia etti.
"RESMEN AHLAKSIZSINIZ!"
Ünlü oyuncu Müjde Uzman sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dizi aşkı gerçek oldu" haberlerini alıntılayarak "Siz artık haddinizi aştınız. Terbiyesizler! İnsanların hayatları sizin oyuncağınız değil! Resmen ahlaksızsınız be! Size inanıp durduk yere evinde kendi kendine oturan, işinde gücünde insanların günahını alanlar var! Kendinize gelin! " ifadelerini kullandı.
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