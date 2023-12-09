Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'Dilan Polat' göndermesi gündem oldu: 'İdris bana bunu al'

Yayınlanma: 09.12.2023 - 18:44

Güncelleme: 09.12.2023 - 18:51

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yayınlanan bölümünde 'kara para aklama' suçlamasıyla cezaevinde olan Dilan-Engin Polat çiftine gönderme yaptı.

Dizide Alev'in organizasyon şirketine gelen çift, Umut'un "sizi bir yerden tanıyorum" demesiyle sosyal medya fenomeni olduklarını açıklarken asıl olay çiftin birbirlerine hitapları oldu. Dizide geçen 'İdris bana bunu al diyorum takipçiler bayılıyor' repliği Dilan Polat'ın sözlerini akıllara getirdi.