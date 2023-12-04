'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından 'Farah Zeynep Abdullah' açıklaması

'Kızılcık Şerbeti’nin yapım şirketi Gold Film, Farah Zeynep Abdullah'ın diziden para almadığını açıkladı. Abdullah, dizide 'Dilruba' karakterini canlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:39
'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından 'Farah Zeynep Abdullah' açıklaması
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 'Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı ekrana gelen bölümüne konuk oldu. Abdullah dizide, Ceren Karakoç’un canlandırdığı Nursema karakterinin ABD’den gelen arkadaşı 'Dilruba'yı canlandırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye konuk olan Farah Zeynep Abdullah hakkında yapılan eleştirilerin ardından yapım şirketi Gold Film yazılı bir açıklama yaptı. Şirket, oyuncunun para almadığını açıkladı.

“BAĞIŞTA BULUNULDU”

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Değerli oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın ücret karşılığında Kızılcık Şerbeti’ne konuk olduğu yönünde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Farah Zeynep Abdullah’ın Kızılcık Şerbeti’ni severek, beğenerek takip etmesi ve Yapımcımız Faruk Turgut’la olan dostluğuna binaen dizimize konuk olmuştur. Gold Film olarak Farah Zeynep Abdullah’ın bize verdiği destekten dolayı kendisi adına Türk Eğitim Vakfı’na bağışta bulunulmuştur. Kızılcık Şerbeti’ne güç katan Farah Zeynep Abdullah’a teşekkür ederiz…"


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