Sözleri tartışma yaratmıştı: Kızılcık Şerbeti’nin fragmanında değişiklik
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü fragmanında değişikliğe gidildi.Pembe karakterinin ‘Abdullah’a hitaben “Madem gönlün kaydı, hevesini alsaydın” sözlerinin içeren sahne fragmandan kaldırıldı.
Kızılcık Şerbeti dizisinin 43’üncü bölüm fragmanında değişikliğe gidildi.
Dizinin 43. bölümünün ikinci fragmanının ilk versiyonunda, Pembe’nin kendisine boşanmak ve Alev’le evlenmek istediğini söyleyen Abdullah’a “Madem gönlün kaydı, hevesini alsaydın” dediği bir sahne yer alıyordu.
Fragmanın daha sonra yayınlanan versiyonundan bu kısım çıkartıldı. Sahneye sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki göstermişti.
Bu sahnenin yeni bölümde olup olmayacağı yeni bölümün yayınlanacağı Cuma günü belli olacak.
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