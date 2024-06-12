Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su yeniden rol arkadaşlarıyla... İşte Settar Tanrıöğen'in son hali

Yayınlanma: 12.06.2024 - 21:41

Güncelleme: 12.06.2024 - 21:41

Dizide "Abdullah Ünal" karakterine hayat veren Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Beynindeki bir damarda kanama tespit edilen oyuncu, acil olarak ameliyata alınmıştı ve üç operasyon geçirmişti. Tanrıöğen'in ekranlara bir süre daha dönemeyeceği bildirilmişti.



Oyuncunun dizide canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteri ise Ahmet Mümtaz Taylan tarafından devralındı. Tanrıöğen, iyileşme sürecinde rol arkadaşları Serkan Tınmaz, Emrah Altıntoprak ve Rahimcan Kapkap ile bir araya geldi.

Bu buluşmada Rahimcan Kapkap, "Settar abimiz bizi yemeğe çıkardı" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

SETTAR TANRIÖĞEN NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşayan Settar Tanrıöğen, diziyle ilgili birçok ayrıntıyı ve isimleri unutmaya başladığı öğrenildi. İyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılması gerektiği için usta aktör, projeye veda etmek zorunda kaldı.