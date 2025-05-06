Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:43

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:43

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle tanınan oyuncu Feyza Civelek hakkında, sosyal medya üzerinden bir kişiye tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek kimin kızı? Feyza Civelek hakkında neden soruşturma açıldı?

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Adını Feriha Koydum dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Feyza Civelek son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat vermektedir.

Annesi bir 2014-2016 yılları arasında Kanal D ekranında yayınlanan Güllerin Savaşı adlı dizinin senaristi Melis Civelektir. İlk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı adlı dizide yaşayan Feyza Civelek, Kavak Yelleri dizisinde kısa bir süre rol aldıktan sonra Adını Feriha Koydum dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu. Güllerin Savaşı adlı dizide rol almak için 1,5 ay gibi kısa bir sürede verdiği kilo ile adından söz ettirmiştir. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncunun feyzacivelek kullanıcı adı ile Instagram'da 2,2 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Rol aldığı diziler

Kızılcık Şerbeti (Nilay, TV Dizisi 2022)

Sol Yanım (Nazlım, TV Dizisi 2020)

Bir Umut Yeter (Damla Akar, TV Dizisi 2018)

Güllerin Savaşı (Çiçek, TV Dizisi 2014-2015)

Adını Feriha Koydum (Lara, TV Dizisi 2011-2012)

Kavak Yelleri (TV Dizisi 2009)

Acemi Cadı (Feyza, TV Dizisi 2006)

FEYZA CİVELEK KİMİN KIZI?

Feyza Civelek'in annesi olan Melis Civelek, senaristliği ile tanınırken, aynı zamanda Türkiye'nin en ünlü dizilerinin yazarıdır.

FEYZA CİVELEK HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle tanınan oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya üzerinden eski sevgilisiyle ilgili yapılan yorum sonrası bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmada ifade verdi. Civelek, suçlamaları reddetti.