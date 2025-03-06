Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: ‘Komşu’ olacak
3 sezondur ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne yeni bir oyuncu daha geliyor.
Kızılcık Şerbeti’nin Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı senaryosu yeni hikâyelerle zenginleşiyor.
Fenomen diziye yeni bir karakter geliyor. Buna göre, diziye ‘Beril’ karakteri katılacak.
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, rolü Elif Melda Yılmaz canlandıracak ve şarkıcı kimliğiyle tanınan başarılı tiyatrocu, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) alt komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak. Elif Melda Yılmaz daha önce “Kurtlar Vadisi”, “Aşkın Tadı” ve “Yargı” dizisinde rol almıştı.
Etiketler: #kızılcık şerbeti
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- Arama kurtarma ekibi gönüllüsü o anları anlattı!
- Yeni 'Suriye' iddiası
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Ece Gürel 4 gün ormanda nasıl hayatta kaldı?
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin flaş açıklama!
- Parkta fenalaşan Melek'in ölüm sebebi belli oldu