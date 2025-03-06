Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: ‘Komşu’ olacak

3 sezondur ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne yeni bir oyuncu daha geliyor.

Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: ‘Komşu’ olacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 19:02

Kızılcık Şerbeti’nin Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı senaryosu yeni hikâyelerle zenginleşiyor. 

Fenomen diziye yeni bir karakter geliyor. Buna göre, diziye ‘Beril’ karakteri katılacak.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, rolü Elif Melda Yılmaz canlandıracak ve şarkıcı kimliğiyle tanınan başarılı tiyatrocu, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) alt komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak. Elif Melda Yılmaz daha önce “Kurtlar Vadisi”, “Aşkın Tadı” ve “Yargı” dizisinde rol almıştı.


Etiketler: #kızılcık şerbeti

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