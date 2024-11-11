Yayınlanma: 11.11.2024 - 16:57

Güncelleme: 11.11.2024 - 16:57

Kavak Yelleri, Bizim Hikaye, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde yer alan Neslihan Yeldan'ın yaşamı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Serap karakterine hayat verecek olan Neslihan Yeldan'ın yaşı, nereli olduğu, hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Neslihan Yeldan kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Serap'ı Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda sanat yaşamına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

NESLİHAN YELDAN EVLİ Mİ?

2007 yılında Leo James Felix Pollock ile evlendi ve bir erkek çocuğu sahibi oldu. 2019 yılında Leo James Felix Pollock ile boşandı.

NESLİHAN YELDAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2003 - Kaçıklık Diploması

2005 - Organize İşler - Lalezar

2006 - Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak - Yunus'un patronu

2011 - Vücut - Meltem

2014 - Karınca Kapanı - Münevver Sarıselimoğlu

2016 - Deliormanlı - Ümit Hanım

2024 - Arap Kadri ve Tarzan -

2024 - Her Şeyin Başı Merkür - Ceyda

NESLİHAN YELDAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1993 - Yaz Evi - Alev

1996 - Tatlı Kaçıklar - Serap

1997, 2006 - Bir Demet Tiyatro - Füreyya İşbilir

1998 - Tele Dadı

1998 - Ruhsar - Sevda

2000 - Kırık Zar

2000 - Güneş Yanıkları

2002 - Vaka-i Zaptiye - Saadet

2003 - Yuvam Yıkılmasın - Derya

2003 - Şapkadan Babam Çıktı

2004 - Sahra - Nil

2004 - Dişi Kuş

2004 - Her Şey Yolunda

2006 - Sahte Prenses - Vicdan

2008 - Peri Masalı - Pamira

2010-2011 - Dürüye'nin Güğümleri - Hakime Handan

2010 - Kavak Yelleri - Nur

2011-2012 - Bir Kadın Tanıdım - Füsun Öztürk

2012-2013 - Kuzey Güney - Aynur

2013 - Saklı Kalan - Nevin Cevher

2014 - Burada Laf Çok - Kendisi

2014-2015 - Kiraz Mevsimi - Önem Dinçer

2016 - Arkadaşlar İyidir - Candan Subaşı

2017-2019 - İstanbullu Gelin - Senem

2018-2019 - Bizim Hikaye - Hayat Aslısu

2020-2021 - Sen Çal Kapımı - Aydan Bolat

2021 - Evlilik Hakkında Her Şey - Süreyya

2023 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Asuman Yılmaz

2024 - Gaddar - Oya Güneş

2024 - Kızılcık Şerbeti - Serap

NESLİHAN YELDAN HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?

1988 - İstanbul'u Satıyorum

1990 - Soyut Padişah

1996 - Arapsaçı

1997 - Otogargara

1998 - Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

2001 - Bana Bir Şeyhler Oluyor

2001 - Tatlı Kaçık

2011 - Paçi - Burak Akyüz

2013 - Nafile Dünya

2014 - 2'si 1 Arada

2020 - Anlaşılmaz Konuşmalar