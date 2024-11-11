Neslihan Yeldan kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Serap'ı Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Serap karakteri ile Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Neslihan Yeldan'ın yaşı, nereli olduğu, hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Neslihan Yeldan kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Serap'ı Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kavak Yelleri, Bizim Hikaye, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde yer alan Neslihan Yeldan'ın yaşamı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Serap karakterine hayat verecek olan Neslihan Yeldan'ın yaşı, nereli olduğu, hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Neslihan Yeldan kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Serap'ı Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
NESLİHAN YELDAN KİMDİR?
Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda sanat yaşamına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
NESLİHAN YELDAN EVLİ Mİ?
2007 yılında Leo James Felix Pollock ile evlendi ve bir erkek çocuğu sahibi oldu. 2019 yılında Leo James Felix Pollock ile boşandı.
NESLİHAN YELDAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2003 - Kaçıklık Diploması
2005 - Organize İşler - Lalezar
2006 - Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak - Yunus'un patronu
2011 - Vücut - Meltem
2014 - Karınca Kapanı - Münevver Sarıselimoğlu
2016 - Deliormanlı - Ümit Hanım
2024 - Arap Kadri ve Tarzan -
2024 - Her Şeyin Başı Merkür - Ceyda
NESLİHAN YELDAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1993 - Yaz Evi - Alev
1996 - Tatlı Kaçıklar - Serap
1997, 2006 - Bir Demet Tiyatro - Füreyya İşbilir
1998 - Tele Dadı
1998 - Ruhsar - Sevda
2000 - Kırık Zar
2000 - Güneş Yanıkları
2002 - Vaka-i Zaptiye - Saadet
2003 - Yuvam Yıkılmasın - Derya
2003 - Şapkadan Babam Çıktı
2004 - Sahra - Nil
2004 - Dişi Kuş
2004 - Her Şey Yolunda
2006 - Sahte Prenses - Vicdan
2008 - Peri Masalı - Pamira
2010-2011 - Dürüye'nin Güğümleri - Hakime Handan
2010 - Kavak Yelleri - Nur
2011-2012 - Bir Kadın Tanıdım - Füsun Öztürk
2012-2013 - Kuzey Güney - Aynur
2013 - Saklı Kalan - Nevin Cevher
2014 - Burada Laf Çok - Kendisi
2014-2015 - Kiraz Mevsimi - Önem Dinçer
2016 - Arkadaşlar İyidir - Candan Subaşı
2017-2019 - İstanbullu Gelin - Senem
2018-2019 - Bizim Hikaye - Hayat Aslısu
2020-2021 - Sen Çal Kapımı - Aydan Bolat
2021 - Evlilik Hakkında Her Şey - Süreyya
2023 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Asuman Yılmaz
2024 - Gaddar - Oya Güneş
2024 - Kızılcık Şerbeti - Serap
NESLİHAN YELDAN HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?
1988 - İstanbul'u Satıyorum
1990 - Soyut Padişah
1996 - Arapsaçı
1997 - Otogargara
1998 - Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
2001 - Bana Bir Şeyhler Oluyor
2001 - Tatlı Kaçık
2011 - Paçi - Burak Akyüz
2013 - Nafile Dünya
2014 - 2'si 1 Arada
2020 - Anlaşılmaz Konuşmalar
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