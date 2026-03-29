'Kızıma kafa attı' demişti: Seda Sayan'dan, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesine tepki

Seda Sayan, TYT Türk’te yayımlanan “Seda Sayan ile Her Şey Masada” programında, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde azmettirici olduğu şüphesiyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Sayan, anne Kalaycıoğlu’nun kızının eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay hakkında söylediği, “Kızım Canbay’dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti. Evde sürekli psikolojik baskı uyguladı” sözleri üzerine anneyi eleştirdi.

"KIZINA KAFA ATAN ADAMI HEMEN GİDİP POLİSE ŞİKAYET EDECEKSİN"

Annenin rapçiyi şikayet etmemesine tepki gösteren Sayan, şu ifadeleri kullandı:

“Annesi dedi ki, ‘Zaten o rapçiden kızım çok çekiyordu. Zaten bir keresinde de kızıma kafa attı’ dedi. ‘Kızıma kafa attı’ diyorsun, kızına kafa atan adamı hemen gidip polise şikayet edeceksin. Kızıma kafa attı ne demek? Senin evladına biri kafa atıyor. Neticede ne oldu? Çocuk çıktı, dedi ki, ‘Var mı elinizde rapor?’ Bu ülkede polis var, polis.”