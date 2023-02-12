Orhan Aydın kimdir? Orhan Aydın'ın kızı kurtarıldı mı?

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 00:34

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 00:34

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 kentten biri olan Hatay'da enkaz altında kalan yurttaşlardan biri de Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın oldu. Sanatçı Orhan Aydın, depremin vurduğu kentlerden Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın için yardım çağrısında bulunmuştu. Orhan Aydın, "Ben 50 yıldır bu ülkeye sanat üretiyorum, ben kızımı almadan oradan gitmem. Eylem yaparım, gerekirse valiliğe yalnız başıma yürürüm!" demişti. Eylem Şafak Aydın'ın enkazdan kurtarılıp kurtarılmadığı araştırılıyor. Orhan Aydın'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ORHAN AYDIN KİMDİR?

Orhan Aydın, 27 Eylül 1947'de Ankara'da doğdu. Aslen Artvin, Şavşatlı olan Orhan Aydın, tiyatroya Ankara Yenimahalle Halkevi'nde başladı. Şimdiye kadar Ankara Halk Tiyatrosu, Çağdaş Sahne, Öncü Sahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Yeni Tiyatro, Nâzım Oyuncuları, Tiyatroist gibi tiyatrolarda, 100'e yakın oyunda oyuncu ve/veya yönetmen olarak yer aldı. Tiyatro alanıyla ilgili yayımlanmış onlarca makalesi bulunuyor. Birçok sinema filmi ve televizyon yapımlarında da rol aldı.

ORHAN AYDIN'IN KIZI EYLEM ŞAFAK AYDIN KURTARILDI MI?

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın’ın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

“Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm” diyen Kılıç, “36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARININ YETERSİZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Devletin afet bölgesine vinç sağlaması gerektiğini vurgulayan Aydın, "7 katlı bina yapılmasına izin vermişsin, 7 katlı binanın altındaki canlar için tek bir çaba harcamıyorsun" demiş ve ardından kızının canlı olduğunun bilindiğini, en son gündüz saatlerinde enkazdan ses alındığını söylemişti. Çaresizlik hissettiğini söyleyen Aydın, "Ben 50 yıldır bu ülkeye sanat üretiyorum, ben kızımı almadan buradan gitmem. Eylem yaparım, gerekirse valiliğe yalnız başıma yürürüm!" diyerek kızı için mücadele edeceğinin altını çizmişti.

ORHAN AYDIN'IN FİLMOGRAFİSİ

Dizileri

1976 - Darısı Başınıza

1987- Yaprak Dökümü Vehbi

1991 - Ana Sivri Zekâ

1991 - Ankara Yollarında

1991 - Deniz Gurbetçileri

1992 - Zeki Metince

1993 - Gerçek Kesit

1993 - Hastane Dr. İskender Akoğlu

1994 - Kurtuluş General Dimaras

1998 - İkinci Bahar

1999 - Küçük Besleme Osman

2001 - Tatlı Hayat Hüsnü

2003 - Fişgittin Bey

2004 - Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi

2004 - Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi

2005 - Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba

2005 - Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi

2005 - Anadolu Efsaneleri - Sarı Kız Tepesi

2005 - Emret Komutanım Tarihi Eser Kaçakçısı

2005 - Satıcı Satıcı

2008 - Adanalı Nevzat Müdür

2010 - Nakş-ı Dil Sultan Halil Hamit Paşa

2010 - Yerden Yüksek

2011 - Karakol: Herkes Adalet İster Alaattin

2012 - Nasıl Geçti Habersiz Ahmet

2012 - Ustura Kemal

2013 - Fatih (Mini-Dizi) Venedik Doçesi

2014 - Kertenkele Bahtiyar

Filmleri

1972 - Tarkan: Altın Madalyon

1984 - Gülibik - (Batı Almanya, Gülibik, Der Hahn)

1985 - Muhteşem

1986 - Hesap Günü

1986 - Muhteşem İkili

1986 - Öldüren Dakikalar (Deniz) Komiser Cemil

1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri Başhekim

1992 - Kurşun Adres Sormaz Hakim

1994 - Batık Aşklar Müzesi

1994 - Bir Yanımız Bahar Bahçe Misafir Oyuncu

1994 - Çözülmeler Avukat

1995 - Özlem: Dün'e... Bugün'e... Yarın'a...

1998 - Hoşçakal Yarın Yusuf Aslan'ın Avukatı

2005 - Anne ya da Leyla

2007 - Zincirbozan Deniz Baykal

2010 - 10 Saatte Büyümek

2011 - Devrimden Sonra Öğretim Görevlisi

2012 - Barınak Sinan Baba

2012 - Üç Kadın Üç Kader Misafir Oyuncu

2013 - Peri Masalı Poyraz

2014 - Yola Çıkmak Cemil Kaya

2016 - #AzizNesinOlunmalı

2016 - #NazımHikmetOlunmalı

2016 - Mezarcı Muhtar

2016 - Trendeki Yolcu

2018 - Ev Kira Semt Bizim Semt Sakini

2018 - Kaos Abdullah

2018 - Kapan

2019 - Aralik

2019 - Kral Midas'ın Hazinesi