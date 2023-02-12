Orhan Aydın kimdir? Orhan Aydın'ın kızı kurtarıldı mı?
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 kentten biri olan Hatay'da enkaz altında kalan yurttaşlardan biri de Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın oldu. Sanatçı Orhan Aydın, depremin vurduğu kentlerden Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın için yardım çağrısında bulunmuştu. Orhan Aydın, "Ben 50 yıldır bu ülkeye sanat üretiyorum, ben kızımı almadan oradan gitmem. Eylem yaparım, gerekirse valiliğe yalnız başıma yürürüm!" demişti. Eylem Şafak Aydın'ın enkazdan kurtarılıp kurtarılmadığı araştırılıyor. Orhan Aydın'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 kentten biri olan Hatay'da enkaz altında kalan yurttaşlardan biri de Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın oldu. Sanatçı Orhan Aydın, depremin vurduğu kentlerden Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın için yardım çağrısında bulunmuştu. Orhan Aydın, "Ben 50 yıldır bu ülkeye sanat üretiyorum, ben kızımı almadan oradan gitmem. Eylem yaparım, gerekirse valiliğe yalnız başıma yürürüm!" demişti. Eylem Şafak Aydın'ın enkazdan kurtarılıp kurtarılmadığı araştırılıyor. Orhan Aydın'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
ORHAN AYDIN KİMDİR?
Orhan Aydın, 27 Eylül 1947'de Ankara'da doğdu. Aslen Artvin, Şavşatlı olan Orhan Aydın, tiyatroya Ankara Yenimahalle Halkevi'nde başladı. Şimdiye kadar Ankara Halk Tiyatrosu, Çağdaş Sahne, Öncü Sahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Yeni Tiyatro, Nâzım Oyuncuları, Tiyatroist gibi tiyatrolarda, 100'e yakın oyunda oyuncu ve/veya yönetmen olarak yer aldı. Tiyatro alanıyla ilgili yayımlanmış onlarca makalesi bulunuyor. Birçok sinema filmi ve televizyon yapımlarında da rol aldı.
ORHAN AYDIN'IN KIZI EYLEM ŞAFAK AYDIN KURTARILDI MI?
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın’ın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
“Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm” diyen Kılıç, “36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.
KURTARMA ÇALIŞMALARININ YETERSİZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Devletin afet bölgesine vinç sağlaması gerektiğini vurgulayan Aydın, "7 katlı bina yapılmasına izin vermişsin, 7 katlı binanın altındaki canlar için tek bir çaba harcamıyorsun" demiş ve ardından kızının canlı olduğunun bilindiğini, en son gündüz saatlerinde enkazdan ses alındığını söylemişti. Çaresizlik hissettiğini söyleyen Aydın, "Ben 50 yıldır bu ülkeye sanat üretiyorum, ben kızımı almadan buradan gitmem. Eylem yaparım, gerekirse valiliğe yalnız başıma yürürüm!" diyerek kızı için mücadele edeceğinin altını çizmişti.
ORHAN AYDIN'IN FİLMOGRAFİSİ
Dizileri
1976 - Darısı Başınıza
1987- Yaprak Dökümü Vehbi
1991 - Ana Sivri Zekâ
1991 - Ankara Yollarında
1991 - Deniz Gurbetçileri
1992 - Zeki Metince
1993 - Gerçek Kesit
1993 - Hastane Dr. İskender Akoğlu
1994 - Kurtuluş General Dimaras
1998 - İkinci Bahar
1999 - Küçük Besleme Osman
2001 - Tatlı Hayat Hüsnü
2003 - Fişgittin Bey
2004 - Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi
2004 - Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi
2005 - Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba
2005 - Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi
2005 - Anadolu Efsaneleri - Sarı Kız Tepesi
2005 - Emret Komutanım Tarihi Eser Kaçakçısı
2005 - Satıcı Satıcı
2008 - Adanalı Nevzat Müdür
2010 - Nakş-ı Dil Sultan Halil Hamit Paşa
2010 - Yerden Yüksek
2011 - Karakol: Herkes Adalet İster Alaattin
2012 - Nasıl Geçti Habersiz Ahmet
2012 - Ustura Kemal
2013 - Fatih (Mini-Dizi) Venedik Doçesi
2014 - Kertenkele Bahtiyar
Filmleri
1972 - Tarkan: Altın Madalyon
1984 - Gülibik - (Batı Almanya, Gülibik, Der Hahn)
1985 - Muhteşem
1986 - Hesap Günü
1986 - Muhteşem İkili
1986 - Öldüren Dakikalar (Deniz) Komiser Cemil
1992 - Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri Başhekim
1992 - Kurşun Adres Sormaz Hakim
1994 - Batık Aşklar Müzesi
1994 - Bir Yanımız Bahar Bahçe Misafir Oyuncu
1994 - Çözülmeler Avukat
1995 - Özlem: Dün'e... Bugün'e... Yarın'a...
1998 - Hoşçakal Yarın Yusuf Aslan'ın Avukatı
2005 - Anne ya da Leyla
2007 - Zincirbozan Deniz Baykal
2010 - 10 Saatte Büyümek
2011 - Devrimden Sonra Öğretim Görevlisi
2012 - Barınak Sinan Baba
2012 - Üç Kadın Üç Kader Misafir Oyuncu
2013 - Peri Masalı Poyraz
2014 - Yola Çıkmak Cemil Kaya
2016 - #AzizNesinOlunmalı
2016 - #NazımHikmetOlunmalı
2016 - Mezarcı Muhtar
2016 - Trendeki Yolcu
2018 - Ev Kira Semt Bizim Semt Sakini
2018 - Kaos Abdullah
2018 - Kapan
2019 - Aralik
2019 - Kral Midas'ın Hazinesi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü!
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- Can kaybında büyük artış
- Kendileri bile dayanamayıp sildi
- Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde yaşamını yitirdi
- Borsa tartışması: Nebati 'Erdoğan’a söyleyememiş'
- Erdoğan yeni kararları açıkladı
- Kıbrıs'a kaçan müteahhit konuştu: Babamı ihbar ettim!