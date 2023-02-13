Kızını kaybeden sanatçı Orhan Aydın'dan duygulandıran paylaşım: 'Kalbimde cam kırıkları var'

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın depreme Hatay'da yakalanan kızı Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Aydın, kızını son yolculuğuna uğurlamasının ardından sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:18
Kızını kaybeden sanatçı Orhan Aydın'dan duygulandıran paylaşım: 'Kalbimde cam kırıkları var'
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, fay hattı ve çevresindeki 10 ilde büyük bir yıkıma yol açmıştı. En büyük yıkımlardan biri de Hatay'da oldu.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da depremin daha ilk dakikalarından itibaren sosyal medya aracılığıyla, kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren'in Hatay'da enkaz altında kaldığını duyurup, yardım istemişti.

KIZI KURTARILAMAMIŞTI

Sanatçı Orhan Aydın'ın enkaz altında yardım bekleyen kızı Eylem Şafak Aydın, hayatını kaybetti. 36 saat süren çalışmaların ardından Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın, kızını Muğla'da son yolculuğuna uğurladı.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Kızının acısıyla sarsılan Aydın, son olarak Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Eylem Şafak Aydın'ın bir fotoğrafını paylaşan usta sanatçı, "Kalbimde cam kırıkları var. Binlerce can gibi öldürüldüm… 11 Şubat 2023. Eylem Şafak Aydın Yetiş" ifadelerini kullandı.


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