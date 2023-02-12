Usta sanatçı Orhan Aydın'ın en acı günü: Enkaz altında hayatını kaybeden kızının cenazesini özel aracıyla aldı...

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 09:57

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 09:57

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, fay hattı ve çevresindeki 10 ilde büyük bir yıkıma yol açmıştı. En büyük yıkımlardan biri de Hatay'da oldu.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da depremin daha ilk dakikalarından itibaren sosyal medya aracılığıyla, kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren'in Hatay'da enkaz altında kaldığını duyurup, yardım istemişti.

KIZI KURTARILAMAMIŞTI

Sanatçı Orhan Aydın'ın enkaz altında yardım bekleyen kızı Eylem Şafak Aydın, hayatını kaybetti. 36 saat süren çalışmalarının ardından Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Kılıç, "Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm.36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun" dedi.

Orhan Aydın'ın eski eşi Devri ise enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

KIZININ CENAZESİNİ ÖZEL OTOMOBİLİYLE ADANA'YA GETİRDİ

Sanatçı Orhan Aydın, kızının cenazesini Hatay’dan özel otomobille Adana’ya getirdi.

Orhan Aydın ve kızı Eylem Şafak Aydın'ın cenazesini Adana'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin karşıladı.

Orhan Aydın'ın kıza Eylem Şafak Aydın'ın cenazesi buradan toprağa verilmek üzere Muğla’ya uğurlandı.