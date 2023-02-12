Usta sanatçı Orhan Aydın'ın en acı günü: Enkaz altında hayatını kaybeden kızının cenazesini özel aracıyla aldı...
Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın depreme annesi Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren ile birlikte Hatay'da yakalanan kızı Eylem Şafak Aydın cansız bedenine ulaşılmıştı. Sanatçı Orhan Aydın, kızının cenazesini Hatay’dan özel otomobille Adana’ya getirdi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde
meydana gelen depremler, fay hattı ve çevresindeki 10 ilde büyük bir yıkıma yol
açmıştı. En büyük yıkımlardan biri de Hatay'da oldu.
Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da depremin daha ilk
dakikalarından itibaren sosyal medya aracılığıyla, kızı Eylem Şafak Aydın ve
eski eşi Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren'in Hatay'da enkaz
altında kaldığını duyurup, yardım istemişti.
KIZI KURTARILAMAMIŞTI
Sanatçı Orhan Aydın'ın enkaz altında yardım bekleyen kızı
Eylem Şafak Aydın, hayatını kaybetti. 36 saat süren çalışmalarının ardından
Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından
sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın’ın
hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Kılıç,
"Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm.36 saat kesintisiz
süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı.
Başımız sağ olsun" dedi.
Orhan Aydın'ın eski eşi Devri ise enkazdan sağ olarak
çıkarılmıştı.
KIZININ CENAZESİNİ ÖZEL OTOMOBİLİYLE ADANA'YA GETİRDİ
Sanatçı Orhan Aydın, kızının cenazesini Hatay’dan özel otomobille Adana’ya getirdi.
Orhan Aydın ve kızı Eylem Şafak Aydın'ın cenazesini Adana'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin karşıladı.
Orhan Aydın'ın kıza Eylem Şafak Aydın'ın cenazesi buradan toprağa verilmek üzere Muğla’ya uğurlandı.
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