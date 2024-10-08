Kızının ölümüyle sarsılmıştı: Mazhar Alanson'dan teşekkür mesajı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:28

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:28

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson’un kızı Melek Eda Alanson, 50 yaşında hayatını kaybetti. Ani bir hastalık sebebiyle Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eda Alanson'un kaybı, ailesi ve sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı.

Mazhar Alanson, kızının vefatı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu. Yarın öğle namazı ile Fatih Camii'nden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul’daki Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, ayakta durmakta zorlanan Alanson, evlat acısının dayanılmaz olduğunu dile getirerek, "Evlat sahibi olanlar bilir, evlat acısı gerçekten çok zor. Söylenecek pek bir şey yok, kelimelerle ifade edilebilecek bir şey değil” dedi.

Acısıyla sarsılan Alanson, cenaze töreninin ardından kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Ünlü sanatçı, “Acımızı paylaşan, başsağlığı dilekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler,” ifadelerini kullanarak, yakınlarına minnettarlığını iletti.