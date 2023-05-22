Klasik anne kurabiyesinin hazırlanışı; 1 hafta boyunca bayatlamıyor
Klasik anne kurabiyesinin tarifini sizler için derledik;
Habertürk'te yer alan bir içerikte; Klasik anne kurabiyesinin tarifi paylaşıldı; Evde pratik bir şekilde bu tarife göre anne kurabiyesini hazırlayabilirsiniz..
ANNE KURABİYESİNİN PÜF NOKTALARI
- Kullanacağınız malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.
- Kurabiyelerinizi ağzı kapalı bir saklama kabında muhafaza edin.
- Kurabiyelerinizin kurumaması için belirlenen süreyi geçirmeyin.
Anne Kurabiyesi Malzemeler;
2 yumurta birinin sarısını üzerine kullanmak için saklayın.
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvıyağ
1 su bardağı şeker
1 limon veya portakal kabuğu rendesi
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
4,5 su bardağı un
Anne Kurabiyesi Yapılışı;
Yumurta, yoğurt, şeker, sıvı yağ ve portakal kabuğu rendesi bir kabın içerisine koyarak karıştırın.
Kabartma tozu, un ve vanilya ilave ederek kulak memesi kıvamına gelen bir hamur yoğurun.
Unu azar azar dökün, hamurunuzun sert olmaması gerekir.
Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak hamuru yuvarlayın.
Yumurta sarısı sürdüğünüz hamurunuzu şekere batırın.
Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin 180 derecede 20 dakikada pişirin.
Anne Kurabiyesinin Püf Noktası:
Hamurunuz ele yapışmayan ve sert olmayan bir kıvamda olmalıdır.
Kurabiyeleriniz önceden ısıtmış olduğunuz fırına koyarsanız yayılmalarını engellemiş olursunuz.
İçerisine dilerseniz portakal kabuğu rendesi veya limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz.
Dilerseniz kuru üzüm ve cevizde koyabilirsiniz.
Kaynak: Habertürk - Fotoğraflar: Youtube.com
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