Yaz aylarında serinlemenin en hızlı ve etkili yollarından biri klimalar. Ancak doğru kullanılmadığında klimalar, baş ağrısından boyun tutulmasına, kas ağrılarından solunum yolu enfeksiyonlarına kadar birçok sağlık sorununa yol açabilir. Peki, Klima sıcaklık ayarı kaç derece olmalı? Klima çarpmasına ne iyi gelir?

İDEAL KLİMA SICAKLIK AYARI KAÇ DERECE OLMALI?

Uzmanlara göre, iç ortam ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı çok fazla olmamalıdır.

İdeal klima sıcaklık ayarı: 24–26°C

Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli sağlık otoriteleri, bu sıcaklık aralığının hem konfor hem de sağlık açısından en uygun değer olduğunu belirtmektedir.

Dışarısı çok sıcaksa, içeriyi buz gibi yapmak yerine vücut ısısına uygun bir serinlik tercih edilmelidir.

Uyarı: 21°C ve altındaki klima ayarları, vücutta ani ısı değişimi yaratarak bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

KLİMA ÇARPMASI NEDİR?

"Klima çarpması" halk arasında, klima altında uzun süre kalmanın ardından gelişen sağlık sorunlarını tanımlar.

Belirtiler şunlardır:

Boyun, omuz ve sırt tutulması

Baş ağrısı

Burun akıntısı, hapşırma

Kas ağrısı

Halsizlik ve titreme

Gözde kuruluk ya da sulanma

Hafif ateş

KLİMA ÇARPMASINA NE İYİ GELİR?

Sıcak duş alın:

Vücudu ısıtmak ve kasları gevşetmek, kas tutulmalarını ve ağrıyı azaltır.

Kas gevşetici krem veya doğal yağlar kullanın:

Nane yağı, okaliptüs yağı ya da kas gevşetici kremler ağrılı bölgelere masajla uygulanabilir.

Bol su tüketin:

Klima ortamı vücudu kurutur. Bol su içmek, hem toksinleri atar hem vücut dengesini korur.

Ilık bitki çayları için:

Zencefil, adaçayı, ıhlamur gibi bitki çayları bağışıklığı destekler ve kas gevşemesine yardımcı olur.

Hareket edin:

Hafif egzersiz ya da esneme hareketleri, kan dolaşımını artırarak tutulmaları azaltır.

Klima doğrudan vücuda üflememeli:

Klima çarpmasının en sık nedeni soğuk havanın enseye, yüze veya sırta doğrudan temas etmesidir. Klima mutlaka yukarı veya yan tarafa doğru yönlendirilmelidir.