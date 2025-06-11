Klima temizliği için 5 etkili adım: Evde kolay uygulanabilir yöntemler

Klimalar, zamanla toz, polen, bakteri ve küf gibi zararlı partikülleri içinde biriktirir. Temizlenmeyen klimalar; alerjik reaksiyonlara, solunum yolu rahatsızlıklarına ve kötü koku oluşumuna neden olabilir. Ayrıca tıkanmış filtreler ve kirli iç üniteler cihazın verimini düşürür, elektrik tüketimini artırır.

KLİMA TEMİZLİĞİ NE SIKLIKLA YAPILMALI?

Yılda en az 2 kez (yazdan önce ve yaz sonunda) klima temizliği yapılması önerilir.

Evcil hayvan bulunan ya da tozlu ortamlar için bu sıklık daha fazla olabilir.





ADIM ADIM EVDE KLİMA TEMİZLİĞİ

1. GÜVENLİK ÖNCE GELİR

Klimayı kapatın ve fişini prizden çekin.

Temizlik sırasında su kullanacağınız için elektrik bağlantısını kesmek çok önemlidir.

2. FİLTRELERİ SÖKÜN VE TEMİZLEYİN

İç ünitenin kapağını açarak hava filtrelerini çıkarın.

Ilık sabunlu suyla yıkayın.

Tamamen kuruduktan sonra tekrar takın. (Islak filtre takmak, küf oluşumuna neden olabilir.)

3. İÇ ÜNİTEYİ TEMİZLEYİN

Tozları mikrofiber bezle silin.

Klima temizleme spreyi (antibakteriyel) kullanarak iç yüzeyleri dezenfekte edin.

Pervane kanatlarını (blow fan) dikkatlice fırçalayın.

4. DIŞ ÜNİTEYİ UNUTMAYIN

Dış ünitedeki toz ve yaprak kalıntılarını fırça veya elektrikli süpürgeyle temizleyin.

Fan ve ızgaralara dikkatlice su püskürterek arındırın.

5. DRENAJ HORTUMUNU KONTROL EDİN

Tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.

Küflenmişse hortumu sıcak su ve sirke karışımıyla temizleyebilirsiniz.

PROFESYONEL DESTEK NE ZAMAN GEREKİR?

Klimanızdan koku geliyorsa,

Su damlatıyorsa

Ya da soğutma performansı azaldıysa,

Profesyonel bir teknik servisten destek almanız önerilir. Özellikle gaz kaçağı kontrolü ve iç sistem temizliği uzman kişilerce yapılmalıdır.