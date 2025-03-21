Klozet ve lavabo taşlarını pırıl pırıl yapacak mucize karışım

Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:38

Güncelleme: 21.03.2025 - 14:38

Banyonuzda zamanla oluşan kireç, sararma ve kötü kokular canınızı mı sıkıyor? Kimyasal temizlik ürünleri yerine doğal ve etkili bir karışımla klozet ve lavabo taşlarını ilk günkü gibi tertemiz yapabilirsiniz! Üstelik bu yöntem hem ekonomik hem de sağlığınızı riske atmıyor.

İŞTE İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

1 su bardağı karbonat

1 su bardağı beyaz sirke

1 yemek kaşığı limon suyu

5-6 damla çay ağacı yağı (isteğe bağlı, antibakteriyel etki için)

NASIL UYGULANIR?

Karbonatı klozetin içine ve lavabo taşlarına eşit şekilde serpin.

Sirkeyi üzerine dökün ve köpürmesini bekleyin.

Limon suyunu ekleyerek 10-15 dakika bekletin.

Bir fırça yardımıyla ovalayın ve bol suyla durulayın.

Parlaklık ve hijyen için haftada bir kez uygulayın!