Sararmış perdeleri inci gibi beyazlatan mucize yöntem
Sararan perdelerinizi ilk günkü beyazlığına kavuşturun! İşte doğal ve etkili yöntem!
Zamanla perdelerinizin eski beyazlığını kaybettiğini ve sarardığını mı fark ettiniz? Sigara dumanı, toz ve mutfaktan gelen buhar gibi etkenler perdelerin sararmasına neden olabilir. Ancak endişelenmeyin! Kimyasal maddeler kullanmadan, doğal yöntemlerle perdelerinizi ilk günkü gibi bembeyaz yapabilirsiniz. İşte en etkili beyazlatma yöntemi...
MALZEMELER
- 1 su bardağı karbonat 1 çay bardağı sirke
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı beyaz sabun rendesi
- Ilık su
UYGULAMA ADIMLARI
Perdeleri çamaşır makinesine koymadan önce büyük bir leğende ılık suya bastırın.
Üzerine karbonat, sirke, tuz ve beyaz sabunu ekleyin.
1 saat kadar bekletin ve ardından nazikçe ovarak kirin çıkmasını sağlayın.
Daha sonra çamaşır makinesinde soğuk su ve hassas yıkama programında yıkayın.
Kurutma işlemini güneş ışığında yaparak perdelerinizin doğal beyazlığını korumasını sağlayabilirsiniz.
Etiketler: #beyaz perde #Temizlik
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi
- Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'Lideri yanlış yazmışlar!'
- 'İmamoğlu' eylemi yapan öğrencilere polis şiddeti!
- Yurttaşlar Saraçhane'ye gidiyor!
- Gözaltılara tepkiler çığ gibi büyüyor!
- 'İmamoğlu' operasyonuna Saray'dan ilk tepki!
- Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan yeni mesaj
- 'O Karadeniz çocuğuna da sorarlar...'