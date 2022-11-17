KOAH'lı her 3 hastadan 1'i 'yüksek alevlenme' riski taşıyor

17 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Günen, "Dünya KOAH Günü" kapsamında Türkiye'de gerçekleştiren çalışmaya göre, her üç hastadan birinin yüksek alevlenme riski taşıdığını söyledi.

Günen, 17 Kasım'da kutlanan "Dünya KOAH Günü" kapsamında bir otelde düzenlenen basın toplantısında, akciğer hastalığı olan KOAH'ın dünyada en yaygın görülen üçüncü ölüm nedeni olarak dikkati çektiğini belirtti.

Dünyada her 10 yetişkinden birinin KOAH tanısı aldığını, dünya genelinde en yaygın üçüncü ölüm nedenin de bu hastalık olduğunu vurgulayan Günen, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde ise 3-5 milyona yakın KOAH olmasına rağmen sadece 300-500 bini hasta olduğunu bilmektedir. Bu veriler, hastalıkla ilgili bilinçlenmenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. KOAH, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Buna rağmen yaygınlığının bu kadar fazla olmasının sebebi hem toplumumuzun hastalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması hem de belirtilerin ihmal edilerek hekime başvuruda geç kalınmasıdır. Oysa bu hastalık erken evrede tespit edilir ve en önemli nedeni sayılan sigara kullanımı bırakılırsa hastalığın ilerlemesinin önüne geçilebilir. Bu nedenle belirli süre azalmayan öksürük, nefes darlığı ve sabahları balgam çıkarma gibi temel belirtiler ihmal edilmemeli, mutlaka hekime başvurulmalı."

ÇALIŞMANIN SONUÇLARI

Türkiye genelinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmadan bahseden Günen, şunları kaydetti:

"Çalışmaya birçok araştırmacı bilim adamı katıldı. Ülkemizde yakın zamanda yapılan araştırmanın en önemli sonucu, her üç hastadan birinin yüksek alevlenme riski taşımasıdır. Alevlenmeler oldukça sık ve şiddetli olmasına rağmen, dört KOAH hastasından üçü alevlenme geçirdiğinin farkında değildir. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, ülkemizdeki KOAH hastalarının yaklaşık yüzde 80'i gündelik yaşamında semptomlarla mücadele ediyor ve bu çalışmada hastaneye yatışı olan KOAH hastaları en az 12 geceyi hastanede geçirmek zorunda kalıyor."

Prof. Dr. Günen, çalışmanın Türkiye'deki KOAH'lıların, hasta ve hastalık özellikleri, tedavi yaklaşımları ve sağlık hizmeti kaynak kullanımı hakkında güncel bilgilere ulaşmak amacıyla tasarlandığın anlattı.

Türkiye'de 14 merkezin katıldığı çalışmanın İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Samsun, Rize, Erzurum, Çanakkale, Antalya ve Gaziantep'teki toplam 522 hasta üzerinde yapıldığını aktaran Günen, tedavilerinin sürmesi, ilaç kullanmalarına rağmen bu 522 hastanın yüksek alevlenme riskiyle karşı karşıya kaldığını gördüklerini anlattı.

Günen, "522 hasta içindeki her 4 kişiden biri, en az bir gecesini KOAH alevlenmesi nedeniyle hastanede geçirmiş. Hastaneye yatan KOAH hastalarına bakıldığında yılın 12 gününü hastanede geçirdiklerini görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Günen, hasta için doğru zamanda doğru tedaviye karar vermek gerektiğine işaret etti.