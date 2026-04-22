Kobra Murat kimdir? Kobra Murat kaç yaşında? Kobra Murat nereli?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası Kobra Murat ismi en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Peki, Kobra Murat kimdir? Kobra Murat öldü mü? Kobra Murat nereli?

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat, 1973 yılında İstanbul'un Balat semtinde doğdu. Gerçek adı Murat Divandiler olan Kobra Murat, İstanbul Balat’ta yaşamaktadır ve asıl mesleği terziliktir.

KOBRA MURAT'IN HAYATI VE KARİYERİ

Roman kökenli olan Kobra Murat, müzik kariyerine genç yaşlarda başlamış ve kendine özgü sahne duruşuyla hızla popülerlik kazanmıştır. Geleneksel Roman müziği ritimlerini modern pop ve oryantal elementlerle harmanlayan Kobra Murat, pırıltılı kıyafetleri, abartılı aksesuarları ve sahnedeki bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınır.

KOBRA MURAT EVLİ Mİ?

Kobra Murat evli ve 3 çocuk babasıdır.

KOBRA MURAT ÖLDÜ MÜ?

Manisa'da yaşayan ve lakabı Kobra Murat olan bir vatandaşın evinde ölü bulunması üzerine sosyal medyada karışıklık yaşandı. Kobra Murat sosyal medyada gündem olan iddialar sonrası şu açıklamayı yaptı:

''Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım''