Kobra Murat'ın bağırsağı çatladı: 'Ölüm tehlikesi olan bir ameliyata giriyorum'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:11

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:14

Şarkıcı Kobra Murat, Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getirerek hastaneye kaldırıldı.

Bağırsak çatlaması yaşayan Kobra Murat ölüm tehlikesi olan bir ameliyata gireceğini ve iyileşme sürecinin de bir ayı bulacağını söyledi.

'HEPİNİZDEN DUA İSTİYORUM'

Şarkıcı ameliyat öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşımı yaptı.

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış. Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir. Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatımın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum."