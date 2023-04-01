Kobra Murat da aralarında... Romanlar adına desteklerini açıkladılar! 'Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin yanında olacağız'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 15:59

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 16:39

İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Kanaat Önderleri ve Dernekler Federasyonu, düzenlenen basın toplantısıyla 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini duyurdu.

İstanbul Roman Kanaat Önderleri Federasyon Başkanı Adnan Demirez, “İstanbul’un 2 Roman federasyonu olarak Cumhur İttifakı’na desteğimizi açıklıyoruz. Sonuna kadar bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve mülki amirlerimizin yanında olacağız. Mazlumlara dokunmaya, gariplerin önünü açmaya, eğitime ihtiyacı olan, konuta ihtiyacı olan, istihdama ihtiyacı olan Roman kardeşlerimize, bu ayrımcılığı, bu ikinci sınıf vatandaşlığı, bu ötekileştiriciliği önümüzden kaldıran Recep Tayyip Erdoğan’a desteğimizi seve seve belirtiyoruz” dedi.

Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı, 'Kobra Murat' diye bilinen Murat Divandiler de, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakımız sayesinde Roman camiası olarak kendisine verdiği sonsuz destekler için teşekkürler ve saygılar sunuyoruz. Türkiye’deki en büyük iki tane Roman federasyonu birleştik. Onursal Başkanımız Selahattin Paker ile bize yardımcı oldu. Her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımızın Roman camiasını en ileri taşıyacağına, bizim çocuklarımızın eğitim görmesine, içimizdeki sanatın dünyaya yayılmasına sebep olacağına inanıyorum. Roman camiası olarak sonuna kadar Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.