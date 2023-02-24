Köknar Tezay kimdir? Köknar Tezay neden hayatını kaybetti?

Birçok ünlü ismin arkadaşı olan Köknar Tezay hayatını kaybetti. Peki, Köknar Tezay kimdir? Köknar Tezay kaç yaşındaydı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 16:23
Köknar Tezay kimdir? Köknar Tezay neden hayatını kaybetti?
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Aras Bulut İynemli, Binnur Kaya, Bige Önal, Melis Birkan, Özgür Çevik, Sarp Akkaya, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk ve Engin Akyürek gibi birçok ünlü ismin yakın arkadaşı olan Köknar Tezay hayatını kaybetti. Tezay için paylaşılan taziye mesajları devam ederken ''Köknar Tezay kimdir? Köknar Tezay kaç yaşındaydı?'' soruları sıklıkla aratıldı. İşte ayrıntılar...

KÖKNAR TEZAY KİMDİR?

Köknar Tezay'ın 2005-2010 yıllarında, UPS Kargo şirketinde Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalıştı. Ardından 2010-2016 yıllarında Akgün Dijital'de Genel Müdürlük yaptı. 2016-2017 yıllarında, VAS 360'ta Yönetici Ortağıydı. 2017'de, MDM İletişim şirketini kurmuştu. 

KÖKNAR TEZAY KAÇ YAŞINDAYDI?

Köknar Tezay, 55 yaşında hayatını kaybetti. Tezay, Fenerbahçe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

KÖKNAR TEZAY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

İki aydır kanser tedavisi gören Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Köknar Tezay Engin Akyürek Aras Bulut İynemli

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