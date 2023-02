Can Paker kimdir? Can Paker neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:17

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 12:17

Açık Toplum Vakfı Türkiye'nin kurucularından olan Can Paker 81 yaşında hayatını kaybetti.



CAN PAKER KİMDİR?

Nafiz Can Paker 1942'de İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'ini bitirdikten sonra Berlin Teknik Üniversitesi'nde eğitim gördü. Yıldız Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü ve doktora yaptı.

TÜSİAD, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, TESEV gibi birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer aldı. Robert Kolej Mütevelli Heyeti, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, ENKA Okulları Danışma Kurulu üyeliği gibi görevler üstlendi. Ayrıca George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeleri arasında bir dönem yer almış ve danışma kurulu başkanlığı yaptı

Paker uzun yıllar politika ile ilgilenmiş, bir dönem Deniz Baykal’ın danışmanlık görevini de üstlenmiştir. Can Paker, çözüm süreci döneminde kurulan 63 kişilik ‘Akil İnsanlar' heyetinde yer aldı.

CAN PAKER'İN EŞİ KİM?



Can Paker, 1970 yılında Mihriban Paker ile evlidir. Mehmet Barlas'ın eşi Canan Barlas Paker'in kızkardeşidir.

CAN PAKER NEDEN ÖLDÜ?

Can Paker, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Canan Barlas ağabeyi Can Paker'in ölümünü şu sözler ile duyurdu "Çok değerli abim Can Paker'i kaybettik."