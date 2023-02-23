Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 16:52

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 16:52

Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler'in yaşı ve boyu kaç, nereli? Berfu Yenenler'in hayatına dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Berfu Yenenler kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları...

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur.

Berfu Yenenler, adını ilk kez 2015 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurdu. Yine aynı yıl Miss International Yarışması’nda da Türkiye’yi temsil etti.

Berfu Yenenler, 2017’de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Birlikte YouTube için eğlenceli videolar çeken çiftin 2 erkek çocuğu var.







