Kolonya ve tuz birleşince bakın ne oluyor? Gören bir daha deniyor

Yayınlanma: 13.04.2023 - 21:31

Güncelleme: 13.04.2023 - 21:31

Kolonya, Türkiye'de en çok kullanılan ürünler arasında yer almakta. Ancak kolonya ile ilgili ilginç bir anda gündem oldu. İddiaya göre kolonya içerisine tuz ekleyenlerin sayısı epey fazla. Peki neden kolonyaya tuz konuluyor?

Ensonhaber'de yer alan bir içerikte; Kolonya ve tuz birleşimiyle ilgili ilginç detaylara yer verildi. Kolonya, Türk kültür ve geleneklerinde önemli bir yere sahiptir. Misafirlere ikram edilen kolonya, her evde mutlaka mevcuttur.

Kolonya içeriğinde bulunan etil alkol üzerinden ise 70 derece ya da 80 derece olarak ifade edilir. Yani kolonya büyük oranda içermiş olduğu alkol ile birlikte üretilir. Özellikle kolonyanın ne kadar temiz ve hijyenik olduğuna yönelik bu derece miktarı belirler.

Kolonyadaki alkol nedeniyle birçok Müslüman tuz kullanmayı tercih eder. Kolonyaya tuz basarak bekletirler. Peki, kolonyaya tuz atmak ne işe yarar? İşte cevabı...

Kolonyaya tuz atarsanız;

Kolonyanın içerisinde bir miktar tuz konulduğunda, içeriğindeki alkol sıfırlanır.

Bilimsel olarak; etil alkol tuz ile reaksiyona girerek sodyum etilat tuzu, klor iyonu ve hidrojen gazı oluşmaktadır. Gaz ile birlikte alkol de uçup gider.

Böylece tuz atılan kolonyanın, necis olmaktan çıktığına inanılır.

UZMANLAR NE DİYOR?

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise kolonya tuz eklendiğinde alkolün sıfırlandığı iddiasının gerçekçi olmadığını belirtiyorlar.