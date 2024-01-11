Kolpaçino 4 sürpriz ile geliyor! Fenomen filmin albümü çıkıyor...
Kolpaçino serisinin dördüncü filmi olan Türk sinemasının efsane komedisi 'Kolpaçino 4*4'lük, sevenlerine büyük bir sürprizle geliyor.
Başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç , Cengiz Kurtoğlu, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş’ın yer aldığı yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kolpaçino 4*4'lük izleyicilerinin yanı sıra dinleyicileriyle de buluşuyor. Film gibi hareketli müzikleriyle de eğlendiren 'Kolpaçino 4*4'lük’ün 31 parçadan oluşan soundtrack albümü hayranlarının beğenisine sunulacak. Filmin birbirinden başarılı müzikleri ise Ceyhun Çelikten, Mehmet Durak Şerbetçi ve Muhammed Tevfik Tepe’nin imzası taşıyor. Seko&Tefo ft. imparator İbrahim Tatlıses’in seslendirdiği “Kara Üzüm Habbesi” ve arabesk müziğin klasiği “Seni Sevmeyen Ölsün” şarkılarının yer aldığı bu değerli albümde enstrümantal parçalarda meraklılarını bekliyor.
'Kolpaçino 4*4'lük’ soundtrack albümü 12 Ocak’tan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…
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