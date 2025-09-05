Koltuk altı terlemesi, sıcak havalar, yoğun fiziksel aktiviteler veya stresli anlar sırasında vücudun doğal bir tepkisidir. Ancak aşırı terleme hem rahatsız edici olabilir hem de sosyal yaşamı olumsuz etkileyebilir. İşte, koltuk altı terlemesini önlemenin 5 temel yolu...

TEMİZLİK VE HİJYEN

Günlük duş almak ve koltuk altlarını sabunla temizlemek, terlemeyi ve kötü kokuyu önlemenin en temel yoludur. Temiz ve kuru cilt, bakterilerin çoğalmasını engeller ve terlemeyi minimize eder. Özellikle sıcak havalarda veya spor sonrası banyo yapmak büyük fark yaratır.

GİYSİ SEÇİMİ

Terlemeyi azaltmanın bir diğer basit yolu, nefes alabilen ve hafif kumaşlar giymektir. Pamuk, keten veya bambu gibi doğal kumaşlar koltuk altındaki nemin azalmasına yardımcı olur. Dar ve sentetik giysiler, hava sirkülasyonunu engelleyerek terlemeyi artırabilir. Gevşek ve rahat kıyafetler hem terlemeyi azaltır hem de cildi tahriş etmez.

DOĞAL TER ÖNLEYİCİLER

Kimyasal antiperspirantlar yerine doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Karbonat ve mısır nişastası nemi emerek koltuk altını kuru tutar.

Hindistancevizi yağı antimikrobiyal özelliği ile kötü kokuyu önler.

Elma sirkesi veya limon suyu cilt pH’ını düzenler ve bakterilerin çoğalmasını engeller.

STRES KONTROLÜ

Stres, terlemeyi doğrudan artıran bir faktördür. Günlük hayatınızda stresle başa çıkmak, koltuk altı terlemesini azaltmaya yardımcı olabilir. Derin nefes egzersizleri, hafif yürüyüşler, meditasyon veya yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler faydalıdır.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Baharatlı yiyecekler, aşırı tuzlu veya yağlı gıdalar ve kafein, ter bezlerini uyararak daha fazla terlemeye neden olabilir. Dengeli bir beslenme düzeni, bol su tüketimi ve sağlıklı yiyecekler, vücudun terleme dengesini korumasına yardımcı olur.