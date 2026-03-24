Ünlü yapımcı Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti. Erol Köse, kariyerine Komedi Dans Üçlüsü ile adım atmış, daha sonra müzik sektörünün önde gelen isimleriyle çalışarak yapımcılık alanında önemli bir yer edinmişti. Peki, Komedi Dans Üçlüsü isimleri kimlerdir? Komedi Dans Üçlüsü ne zaman dağıldı?

KOMEDİ DANS ÜÇLÜSÜ İSİMLERİ KİMLERDİR?

Komedi Dans Üçlüsü, çeşitli şarkılardan aldıkları bölümleri birbirlerine ekleyerek, danslarıyla birlikte bir sahne şovuna dönüştüren komedi-dans grubudur. Grup üyeleri; Erol Köse, Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dır. Grup 1984 yılında Murat Akkaya ve Hakan Rullas tarafından kurulmuştur. 1986 yılında bir TRT yönetmeninin isteği ile gruba Erol Köse dahil olmuştur.

KOMEDİ DANS ÜÇLÜSÜ NE ZAMAN DAĞILDI?

Türkiye'de tek kanallı dönemde TRT'de yayınlanmıştır. Grup; Erol Köse, Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dan oluşmaktaydı. Doksanlı yıllarda Özel TV Kanallarının açıldığı dönemlerde de devam eden grup daha sonra dağılmıştır. Grubun en popüler üyesi Erol Köse sonraki yıllarda yapımcılığa soyunmuş, Erol Köse Prodüksiyon şirketiyle yoluna devam etmiştir. Seksenli yıllarda oldukça popüler olan Komedi Dans Üçlüsünün "Ali Veli Deli" (1986), "Kim akıllı kim deli" ve "Biz doğarken gülmüşüz" adlı 2 tane video, 1 tane de sinema filmi bulunmaktadır. 1990'ların başında "Allak Bullak" isimli 5 seriden oluşan albümleri vardır. Son olarak 1993 yılında "Tekrar Birleştik" isimli son albümlerini gerçekleştirmişlerdir.

KOMEDİ DANS ÜÇLÜSÜNÜN POPÜLER ESERLERİ

Grup, 1980'li yıllarda geniş kitlelere ulaşan eserleriyle dikkat çekmiştir. En bilinen çalışmaları arasında şunlar yer alır:

Ali Veli Deli (1986) – Komedi Dans Üçlüsü'nün ilk büyük video çalışması.

Kim Akıllı Kim Deli – Grubun sahne ve video performanslarından derlenen popüler bir yapım.

Biz Doğarken Gülmüşüz – Komik sahne ve dans unsurlarını birleştiren önemli bir video eseri.

Allak Bullak – 1990'ların başında 5 seriden oluşan albüm serisi.

Tekrar Birleştik (1993) – Grubun son albümü ve sahne performansı olarak kayda geçmiştir.